Tuttosport: “Ghilardi seguito da gennaio, valutato 10 milioni. In estate può tornare alla Fiorentina”

Il Verona nelle ultime giornate sembra aver trovato la quadra, anche dal punto di vista difensivo. La coppia Ghilardi-Coppola sta dando aigaranzie a Zanetti, e stanno attirando l’interesse delle big. In particolare in ottica viola è intrigante la situazione di Ghilardi. Lui ex Primavera Fiorentina, ceduto a cuor leggero in passato. Ma la società di Commisso ha ancora il 50% sulla futura rivendita. Ma in estate potrebbe tornare al Franchi, dato che la società lo segue da gennaio. Il valore è di 10 milioni, ma la clausola sovracitata aiuta Pradè e Goretti. Lo scrive Tuttosport.