Nazione, il retroscena: “Contatto Verona-Fiorentina per Ghilardi, no dei viola al riacquisto”

La Fiorentina segue con attenzione l’affare tra Verona e Roma per Daniele Ghilardi, difensore ex viola che non ha mai giocato in prima squadra ma sul cui cartellino la Fiorentina detiene il 50% della futura rivendita. La trattativa dovrebbe chiudersi intorno ai 10 milioni più 1 di bonus, il che significa circa 5 milioni finiranno nelle casse del club di Commisso.

Nel frattempo, l’Hellas Verona ha informato la Fiorentina della volontà di vendere Ghilardi, aprendo un possibile contatto diretto. Tuttavia, dal Viola Park hanno fatto sapere di ritenere la difesa già a posto e preferiscono incassare il tesoretto derivante dalla cessione, puntando quindi a concludere la trattativa con la Roma anziché riacquistare il giocatore a metà prezzo.

Questa vendita sarà il secondo importante introito estivo per la Fiorentina, dopo quello derivante dalla cessione del 50% del cartellino di Toni Fruk al Rijeka per 4,5 milioni. Entrambe le operazioni, seppur iniziate tempo fa, rappresentano una fonte inattesa ma preziosa di circa dieci milioni da reinvestire sul mercato. Lo scrive La Nazione.