9 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:12

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Riscatto ad un passo per Ghilardi alla Roma: nelle casse della Fiorentina 5,5 milioni

News

Riscatto ad un passo per Ghilardi alla Roma: nelle casse della Fiorentina 5,5 milioni

Redazione

9 Febbraio · 22:35

Aggiornamento: 9 Febbraio 2026 · 22:35

TAG:

FiorentinaGhilardiRomaVerona

Condividi:

di

Basta un punto con il Cagliari ai giallorossi per far scattare il riscatto di Ghilardi ed un ricco ritorno economico anche ai viola

La sfida di questa sera tra Roma e Cagliari potrebbe avere effetti anche sulle casse della Fiorentina. Con il primo punto conquistato nel mese di febbraio, infatti, scatterà automaticamente l’obbligo di riscatto di Daniele Ghilardi da parte del club giallorosso, che lo ha prelevato in estate dall’Hellas Verona.  L’accordo prevede un prestito oneroso da 2,5 milioni di euro e un riscatto fissato a 8 milioni più 1 di bonus al verificarsi di determinate condizioni. Una di queste è ormai a un passo: basterà evitare la sconfitta contro il Cagliari.

Dal trasferimento definitivo beneficerà anche la Fiorentina, che vanta una clausola sulla rivendita del 50%. Ciò significa che viola e Verona si divideranno equamente i proventi: 4 milioni di euro a testa, più fino a 500mila euro di bonus ciascuno, oltre alla ripartizione del costo del prestito. Un’operazione che, indirettamente, porta un ritorno economico importante anche al club di Commisso.

Lo riporta www.tuttomercatoweb.com

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio