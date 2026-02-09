Riscatto ad un passo per Ghilardi alla Roma: nelle casse della Fiorentina 5,5 milioni

La sfida di questa sera tra Roma e Cagliari potrebbe avere effetti anche sulle casse della Fiorentina. Con il primo punto conquistato nel mese di febbraio, infatti, scatterà automaticamente l’obbligo di riscatto di Daniele Ghilardi da parte del club giallorosso, che lo ha prelevato in estate dall’Hellas Verona. L’accordo prevede un prestito oneroso da 2,5 milioni di euro e un riscatto fissato a 8 milioni più 1 di bonus al verificarsi di determinate condizioni. Una di queste è ormai a un passo: basterà evitare la sconfitta contro il Cagliari.

Dal trasferimento definitivo beneficerà anche la Fiorentina, che vanta una clausola sulla rivendita del 50%. Ciò significa che viola e Verona si divideranno equamente i proventi: 4 milioni di euro a testa, più fino a 500mila euro di bonus ciascuno, oltre alla ripartizione del costo del prestito. Un’operazione che, indirettamente, porta un ritorno economico importante anche al club di Commisso.

Lo riporta www.tuttomercatoweb.com