Nazione: “Cessione di Comuzzo a giugno? Sì ma alla Juventus. Ghilardi piace alla Fiorentina”

Alle 12 si sono definitivamente interrotti i contatti con il Napoli

Pietro Comuzzo, il giovane difensore della Fiorentina alla fine è rimasto e a mezzogiorno i rapporti con il Napoli si sono interrotti definitivamente. Il club di Rocco Commisso è rimasto fermo a 40 milioni, mentre il Napoli di De Laurentiis non ha alzato l'offerta di 35 presentata nei giorni scorsi. Così, Pietro Comuzzo è rimasto un giocatore della Fiorentina, ma a giugno le cose potrebbero cambiare. Infatti, in estate la Juventus potrebbe tornare alla carica per il giovane centrale della Fiorentina.

E intanto, il club viola non ha smesso di monitorare Ghilardi del Verona. Vedremo se il suo tesserino verrà inserito nell'affare Valentini, in prestito alla squadra di Zanetti. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/fagioli-ringrazio-il-marsiglia-ma-ho-scelto-la-fiorentina-ho-parlato-con-palladino-felice-di-questa-decisione/287559/