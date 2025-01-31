Nazione: “Ghilardi potrebbe tornare alla Fiorentina attraverso uno scambio. Così le liste sorridono”

Ghilardi potrebbe rientrare in uno scambio

Daniele Ghilardi, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e ceduto al Verona nel 2022, potrebbe fare ritorno in viola. Il difensore lucchese, classe 2003, è diventato titolare nella squadra di Zanetti dopo un inizio di stagione in panchina, collezionando 12 presenze e giocando anche con l'Under 21 italiana.

Alto 190 cm, Ghilardi potrebbe rientrare alla Fiorentina tramite uno scambio con Nicolas Valentini, operazione che aiuterebbe il club a gestire gli slot nelle liste di Serie A e Conference League senza dover escludere altri giocatori. Non è l'unica operazione con il Verona. Infatti, la Fiorentina sta valutando lo scambio tra Cristiano Biraghi e Davide Faraoni. per quest'ultimo sarebbe un ritorno in viola. Lo riporta La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-il-napoli-vuole-chiudere-oggi-per-comuzzo-sara-decisiva-la-volonta-del-giocatore/286919/