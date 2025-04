TMW: “Anche il Bologna entra nella corsa per Ghilardi che, da tempo, interessa alla Fiorentina per la difesa”

Secondo TuttoBolognaWeb, Il direttore sportivo felsineo Sartori ha messo sul proprio taccuino il nome di Daniele Ghilardi, difensore di 23 anni in forza al Verona ed avvicinato anche alla Fiorentina a gennaio. Il giocatore ha interessato molte squadre in Serie A come Como, Lazio, Parma, Bologna e la Fiorentina che ha il vantaggio di essere la squadra tifata dal ragazzo. Infatti, il difensore del Verona è cresciuto nel settore giovanile gigliato ed è di origine toscana poiché è nato a Lucca. Inoltre, la Fiorentina avrebbe il 50% della rivendita in caso di una cessione del giocatore dal Verona ad un’altra pretendente. Si prospetta una dura asta tra diverse squadre per assicurarsi le prestazioni del calciatore cresciuto a Firenze che potrebbe ritornare alla base, nonostante la grande presenza di difensori in organico oppure volare verso altri lidi.