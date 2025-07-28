Pedullà: "La Roma alza di due milioni la propria offerta per Ghilardi. La Fiorentina riceverà 6 milioni"

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha rivelato nuovi dettagli dell'affare Roma-Ghilardi che vede coinvolta anche la Fiorentina

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha aggiunto nuovi dettagli riguardanti l'affare Roma-Ghilardi che vede coinvolta anche la Fiorentina, la quale possiede il 50% della rivendita del calciatore. Questo l'articolo sul suo sito AlfredoPedullà.com:

"Almeno un paio di milioni in più rispetto ai 10 milioni che la Roma aveva offerto al Verona per il difensore centrale Daniele Ghilardi. Avevamo raccontato che sarebbe stata la chiave per sbloccare l’operazione considerato che l’Hellas dovrà versare il 50 per cento alla Fiorentina nel rispetto di vecchi accordi. La Roma ha migliorato l’offerta, adesso siamo in attesa dei passaggi burocratici che porteranno a visite e firma".