Dopo Wesley, in settimana la Roma proverà a chiudere anche per Daniele Ghilardi, rivelazione con la maglia dell’Hellas Verona nella scorsa stagione. Sorpassata la concorrenza del Betis, a Trigoria contano di definire l’operazione per una decina di milioni che verranno diluiti in più esercizi (ma il Verona ne chiede 12 e occhio all’Atalanta se venderà Djimsiti), fa sapere oggi Il Messaggero. Lo riporta TMW.