Corriere della Sera, non solo la Fiorentina su Ghilardi per la difesa: ci sono Inter, Bologna e Udinese

Aumentano le pretendenti per Daniele Ghilardi. Il giovane e promettente difensore dell’Hellas Verona è finito nel mirino di numerosi club di Serie A, attratti dal suo potenziale e dalla crescita dimostrata nell’ultima stagione. A rivelarlo è l’edizione veronese del Corriere della Sera, che fa il punto sulla situazione del classe 2003 e aggiorna sulla lista dei pretendenti. Oltre a Bologna, Inter e Fiorentina, nelle ultime ore si è aggiunta anche l’Udinese. Il club friulano, da sempre attento ai talenti emergenti, ha inserito Ghilardi tra le priorità per rafforzare il reparto difensivo, soprattutto in vista di un possibile ringiovanimento della rosa.