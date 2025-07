Nazione: “Fiorentina pronta ad incassare 5,5 milioni per Ghilardi al Betis grazie al 50% sulla rivendita”

La Fiorentina continua a essere legata al Verona anche in modo indiretto, grazie a un’altra operazione in corso: la cessione di Ghilardi al Betis. Il trasferimento del difensore, passato per il settore giovanile viola ma mai esordiente in prima squadra, sta per concludersi per una cifra complessiva attorno agli 11 milioni di euro.

La Fiorentina, che detiene ancora il 50% sulla futura rivendita di Ghilardi, è pronta a incassare circa 5,5 milioni dall’affare. Una cifra importante che rappresenta un piccolo tesoretto per il club, utile a finanziare ulteriori operazioni in entrata in questa sessione di Mercato. Lo riporta La Nazione.