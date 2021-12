Terzic: “Italiano mi aiuta e mi osserva. Dobbiamo prendere i tre punti: l’Europa è l’obiettivo”

Aleksa Terzic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il pre-partita di Verona–Fiorentina. Ecco le sue parole: “Mi sento bene, vado al massimo in ogni allenamento e sento tanto le partite. Il mister mi aiuta tanto e mi osserva durante ogni allenamento. Siamo una squadra molto unita. Simeone? Pensiamo solo a noi stessi. Dobbiamo fare come sempre, andare a tremila e puntare a un risultato positivo. Europa? Sappiamo tutti che quello è il nostro obiettivo. Ma dobbiamo continuare a lavorare. Siamo pronti per questo Verona, a noi servono i tre punti”.

LEGGI ANCHE: