Tuttosport: “Tchatchoua nel mirino della Fiorentina. Concorrenza Inter e Torino”

La Fiorentina è interessata a Jackson Tchatchoua dell’Hellas Verona. Sul nazionale camerunese c’è anche l’Inter, che cerca una riserva di Dumfries, e il Torino. Il classe 2001 è sul taccuino di Vagnati da un paio d’anni, da quando giocava nello Charleroi, poi il trasferimento in gialloblù dove ha lavorato con Baroni che adesso lo rivorrebbe. I discorsi tra le varie parti sono già stati intavolati, ma per arrivare a un accordo serviranno nuovi colloqui.

Inter e Fiorentina offrirebbero a Tchatchoua la possibilità di scendere in campo anche a livello internazionale (in Champions i nerazzurri, in Conference League i viola), oltre che in Serie A. Ad accomunare Torino, Inter e Fiorentina è anche il fatto che, prima di provare a portare l’affondo decisivo per l’acquisto del terzino, tutte e tre le società dovranno effettuate delle cessioni in quella zona del campo. Lo scrive Tuttosport.