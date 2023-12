Beltran decisivo con il gol al 78′, Verona ko! Terracciano pasticcia poi si supera in diverse occasioni

Al 2′ calcio di rigore per il Verona, Terracciano colpisce Folorunsho. Dal dischetto l’1 viola salva parando il penalty a Djuric, si resta sullo 0-0. Neanche sulla ribattuta gli scaligeri riescono ad andare in gol. All’8′ Ngonge prova il tiro dall’interno dell’area, Terracciano salva spedendo il pallone in angolo. Al 19′ Nzola trova il gol ma viene annullato. Al 29′ Terracciano salva su Djuric, l’azione era però in fuorigioco. Al 31′ ancora determinante Terracciano su Ngonge.

Al 47′ tiro alto di Ikoné. Al 50′ buona occasione per la Fiorentina, Biraghi crossa sul secondo palo, Mandragora non riesce ad arrivare. Al 69′ ancora pericoloso il Verona. Al 74′ Biraghi crossa dentro per Mandragora, Montipò salva. Al 78′ la Fiorentina passa in vantaggio, la sblocca Beltran al Franchi. Secondo gol in Serie A per lui.