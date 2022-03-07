Torreira carica: "Le scuse non servono. Dobbiamo lavorare il doppio per tornare a vincere"

La carica di Lucas Torreira dopo il pareggio ottenuto contro l'Hellas Verona

Lucas Torreira sempre più leader carismatico della Fiorentina di Italiano. Dopo il pareggio ottenuto contro il Verona il centrocampista ha commentato il periodo della Fiorentina attraverso un post su Instagram. Ecco le parole apparse sotto il post: "Abbiamo lottato fino all’ ultimo, ma non siamo riusciti a ottenere la vittoria. Nel calcio le scuse non funzionano. Dobbiamo lavorare il doppio per tornare alla vittoria. Con quella mentalità, stiamo già lavorando".

LEGGI ANCHE: