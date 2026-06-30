Gazzetta dello Sport riporta: "Belghali è il favorito per rafforzare la fascia viola, può essere il cambio di Dodo"

Il terzino algerino del Verona è il preferito per la Fiorentina

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sta pianificando il futuro sulla fascia destra, dove Rafik Belghali del Verona è il candidato principale per raccogliere l'eredità di Dodò, dalla cui cessione i viola puntano a incassare tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il laterale classe 2002 si è messo in mostra nell'Hellas nonostante l'annata storta della squadra e sta ora brillando al Mondiale con la maglia dell'Algeria, mentre resta più defilata la pista Joao Mario, per il quale il Bologna si trova attualmente in vantaggio. Se la difesa ha già un obiettivo chiaro, la dirigenza è chiamata a un lavoro profondo in attacco, reparto che necessita di ben quattro nuovi innesti. Oltre al forte pressing già noto su Koleosho, i viola hanno messo nel mirino Johan Bakayoko, esterno classe 2003 reduce da una stagione complicata al Lipsia, dove è rimasto chiuso da Diomandé e Nusa senza riuscire a replicare le ottime cose mostrate in precedenza con il PSV Eindhoven. Restano calde anche le piste che portano a Matteo Cancellieri della Lazio e a Manor Solomon; per quest'ultimo scade proprio oggi l'opzione di riscatto a 10 milioni di euro, ma l'intenzione della Fiorentina è quella di non esercitarla per poi avviare una nuova trattativa con il Tottenham a cifre più contenute.