Pedullà: "Fiorentina, per il centrocampo occhi su Belahyane del Verona, Ndour resta un'opzione"

Come rivelato da Pedullà per la mediana viola non ci sarebbe solo Fagioli, asse caldo con l'Hellas per Belayane e ritorno di fiamma per Ndour

Alla Fiorentina piace non solo Fagioli, così rivela infatti in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà sul suo profilo X. Ai viola piace molto anche Belahyane all’interno degli ottimi rapporti con il Verona. Il centrocampista ha discorsi con Rennes e OM, ma Belahyane entra in orbita viola. E la Fiorentina sta tornando a rivalutare anche Ndour, attualmente al Besiktas ma di proprietà del PSG..

Lo riporta www.sportitalia.it

Di Marzio rivela: “Il Verona vuole Biraghi, nella trattativa con la Fiorentina inserito Ghilardi”

https://www.labaroviola.com/di-marzio-rivela-il-verona-vuole-biraghi-nella-trattativa-con-la-fiorentina-inserito-ghilardi/287055/