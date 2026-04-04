Vanoli: "Oggi gara pericolosa, mi aspetto una grande reazione da Moise perchè è indispensabile per noi"

Vanoli ha parlato prima dello scontro salvezza tra la Fiorentina e il Verona di scena alle 18

A Dazn Paolo Vanoli ha parlato prima della gara col Verona: "Oggi gara pericolosa perchè la prima partita dopo la sosta è difficile visto che i giocatori sono rientrati da pochi giorni e dovremo essere bravi e lucidi per stare in partita bene e fare le scelte giuste nei momenti decisivi. Siamo in crescita e vogliamo fare punti perchè abbiamo l'obiettivo di salvarci presto."

Su Kean: "Voglio vedere una reazione a livello di testa da parte sua dopo martedì, l'ho visto bene e so che sarà fondamentale per noi così come lo è per la nostra Nazionale. Moise è un grande giocatore e voglio una bella risposta da lui"

Sui giovani italiani: "Sono contento e fiero di stare qua dove si lavora tanto sugli italiani perchè sono bravi e devono giocare. Faccio i miei complimenti al club per questa scelta."