Il Corriere Fiorentino riporta: "Basta Verona per Valentini, farà il ritiro per essere valutato"
Il centrale argentino potrebbe far parte del nuovo gruppo viola o partire ancora
Sul fronte dei numerosi calciatori pronti a fare rientro alla base in casa viola, il Corriere Fiorentino fa il punto della situazione soffermandosi in particolare sul futuro di Nicolas Valentini. Il difensore, reduce da un'esperienza lunga una stagione e mezzo in prestito con la maglia del Verona, si appresta a svuotare l'armadietto in Veneto per fare ufficialmente ritorno a Firenze.
La dirigenza degli scaligeri, infatti, ha già preso una decisione definitiva in merito al suo destino, scegliendo di non esercitare il diritto di riscatto del cartellino presente nell'accordo. Di conseguenza, per il centrale si riapriranno a breve i cancelli del Viola Park: il giocatore prenderà parte al raduno e verrà aggregato al gruppo per l'intero ritiro estivo, periodo durante il quale lo staff tecnico lo sottoporrà a un'attenta valutazione per capire se potrà rivelarsi una risorsa utile per la nuova rosa o se bisognerà trovare per lui una nuova sistemazione sul mercato.