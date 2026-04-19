Aggressione Orban, il Verona: "Condanniamo con fermezza ogni comportamento violento"

Il comunicato dell'Hellas Verona dopo i fatti avvenuti fuori dal Bentegodi

L'Hellas Verona dopo il brutto episodio avvenuto tra Gift Orban ed un tifoso all'esterno dello stadio Bentegodi ha diramato il seguente comunicato: "Verona - Hellas Verona FC in relazione ai fatti accaduti nel post partita Hellas Verona-Milan nel parcheggio adiacente allo stadio Bentegodi, che hanno visto coinvolti il giocatore Gift Orban e un gruppo di tifosi, prende le distanze e condanna con fermezza ogni comportamento violento. Il Club si riserva, sin d’ora, ogni ulteriore valutazione in relazione ai fatti accaduti".