Le probabili formazioni per l'Hellas, Italiano con diversi ballottaggi. Dubbio Barak per Tudor
Le probabili formazioni per il match contro l'Hellas Verona di Igor Tudor, una partita fondamentale per riscattare la delusione di coppa.
La cocente sconfitta patita in casa nel match di andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus deve obbligatoriamente appartenere al passato, per una Fiorentina di Vincenzo Italiano già proiettata al prossimo impegno di campionato, che la opporrà tra le mura amiche contro la rognosa Hellas Verona di Igor Tudor.
Diversi sono i dubbi dei due allenatori, che ancora non sanno con che formazione scendere in campo. Italiano, orientato ad attuare una profonda rivoluzione tra centrocampo e attacco, vuole riscattare la delusione per una sconfitta tanto dolorosa quanto immeritata.
FIORENTINA (4-3-3): Dragowski/Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta (Igor), Biraghi; Castrovilli, Torreira (Amrabat), Duncan (Maleh); Nico Gonzalez (Ikoné), Piatek/Cabral, Sottil (Saponara).
Idee più chiare per Tudor, ancora in attesa di sciogliere il nodo legato alla presenza di Antonie Barak, non al meglio alla vigilia.
VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni (Depaoli), Ilic (Bessa), Tameze, Lazovic; Caprari, Lasagna; Simeone.
TUDOR: '''LA FIORENTINA PUO' ANDARE IN CHAMPIONS, LE ULTIME DUE PARTITE NON MERITAVANO DI PERDERE''
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