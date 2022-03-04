Tudor: "La Fiorentina può andare in Champions, le ultime due partite non meritavano di perdere"

Il Verona domenica sarà di scena al Franchi di Firenze, ne ha parlato in conferenza stampa l'allenatore Igor Tudor

Igor Tudor ha parlato a due giorni dalla partita contro la Fiorentina. Queste le parole dell'allenatore del Verona in conferenza stampa:

“Non vedo nemmeno una ragione perché si debba cambiare qualcosa, ora che siamo arrivati a 40 punti. Lo sport ha una base: fare bene e vincere. Barak? Ha preso una botta all’anca, sta migliorando ma non so ancora se sarà convocato per la trasferta di domenica.

Che Fiorentina troveremo? Una squadra forte, stanno facendo un campionato importante grazie ai giocatori forti che hanno a disposizione. Possono ambire ancora più in alto, possono ambire alla Champions. Ultime due sconfitte non meritate, non so come saranno, l’importante è che noi saremo giusti. Sempre bello giocare a Firenze, bello stadio ed atmosfera. Rispetto alla gara d’andata, noi siamo cresciuti. Al Bentegodi loro hanno creato poco e noi abbiamo concesso poco, è stata una gara tosta e speriamo di ripetere la prestazione.

Il mio futuro? Intanto dobbiamo pensare a finire al meglio questa stagione. A Verona sto bene, una squadra costruita bene, un presidente e direttore fortissimi. Ma ora non ci penso. Chiaro che se uno sta bene in un posto, vuol dire che vuole restare. Questa squadra ha dimostrato che può giocarsela contro tutti.

Lasagna? È un giocatore forte, a cui servono spazi. È un lusso avere un giocatore come lui che parte della panchina. Coppola? Il ragazzo, pur essendo molto giovane, ha testa. L’abbiamo fatto lavorare tutta la settimana marcando Lasagna ed i risultati si sono visti con Henry. Recuperiamo Cancellieri, Praszelik invece non ci sarà ancora, resta in dubbio invece Veloso” Lo riporta Hellas Live

DE MAGISTRIS CRITICA LA SCELTA DI NARDELLA

https://www.labaroviola.com/de-magistris-non-avrei-chiamato-batistuta-per-il-nuovo-franchi-fatto-solo-per-avere-pubblicita/167790/