Fiorentina rimaneggiata a Verona: troppa qualità resta a casa, serve prova di carattere

Sammarco ritrova Bradaric ma deve fare i conti con diverse assenze; Vanoli in emergenza "qualità" ha il dubbio in attacco tra Piccoli e Kean

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Hellas Verona-Fiorentina (Sabato 4 aprile, ore 18.00, arbitra Guida, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Hellas Verona

Sammarco recupera Bradaric dall'infermeria, restano ancora fuori Bella-Kotchap, Lovric e il lungodegente Serdar. In difesa ci sarà ancora Valentini ad affiancare Nelsson ed Edmundsson davanti a Montipò. Nel 3-5-2 gialloblu saranno confermati Belghali e Frese sulle due fasce. In mezzo salgono di condizione sia Bernede che Suslov, che si candidano per giocare dal primo minuto assieme ad Akpa-Akpro e Gagliardini. Avanti con Orban e Bowie come coppia d'attacco.

Come arriva la Fiorentina

Il cammino verso la salvezza della Fiorentina riparte dal Bentegodi contro l’Hellas Verona. Diverse assenze per Paolo Vanoli, che dovrà rinunciare a Dodo, Mandragora, Fortini, Parisi e al lungo degente Solomon, oltre che capire le condizioni di Moise Kean, uscito acciaccato dalla disgraziata trasferta in Bosnia. Nel suo ormai consueto 4-1-4-1 dovrebbero trovare posto davanti a capitan De Gea i soliti Pongracic e Ranieri, con Gosens a sinistra e con Comuzzo che potrebbe essere adattato nel ruolo di terzino destro. Con Fagioli in cabina di regia, come mezze ali agiranno Fabbian e Ndour, quest’ultimo in grande spolvero con la Under 21 di Baldini durante la pausa. Gli esterni saranno Harrison a destra e Gudmundsson a sinistra, mentre davanti è ballottaggio tra Piccoli e Kean, con il primo leggermente favorito.

Hellas Verona (3-5-2):

Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Orban, Bowie.

Fiorentina (4-1-4-1):

De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Fabbian, Ndour, Gudmundsson; Piccoli (in vantaggio su Kean).

Lo riporta tuttomercatoweb.com