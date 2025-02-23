Ancora un ko per la Fiorentina che cade al Bentegodi. Al 95' il Verona vince 1-0

L’Hellas Verona di Paolo Zanetti oggi alle ore 15 affronterà la Fiorentina di Raffaele Palladino. Gli scaligeri arrivano dal ko contro il Milan di Sergio Conceiçao (1-0), mentre i gigliati dalla sconf...

L’Hellas Verona di Paolo Zanetti oggi alle ore 15 affronterà la Fiorentina di Raffaele Palladino. Gli scaligeri arrivano dal ko contro il Milan di Sergio Conceiçao (1-0), mentre i gigliati dalla sconfitta casalinga contro il Como di Cesc Fabregas. Il Verona è al 16° posto con 23 punti, mentre la Fiorentina è al 6° con 42 punti conquistati fino ad ora.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio è la Fiorentina di Palladino. Dopo appena 20”, la squadra viola ci prova con un tiro al volo di Zaniolo. Al 3’ prima vera occasione per la Fiorentina, Folorunsho va sul fondo, crossa in mezzo, Kean colpisce il pallone di porta e Montipò para. Al 20’ ancora un cross dentro, questa volta sul primo palo di Folorunsho, Zaniolo si stacca e va al colpo di testa ma la palla è debole e finisce tra le mani di Montipò. Al 22’ Sarr calcia dalla distanza, De Gea si tuffa all’ultimo minuto spedisce palla in corner. Al 23’ ripartenza della Fiorentina, Parisi spreca una buona chance. Al 41’ Zaniolo ruba palla e mette dentro per Kean che non mastica bene il pallone mentre va alla conclusione. Al 43’ Folorunsho per Zaniolo che si divora un gol, ma è in posizione di offside. Dopo 1’ di recupero, il primo tempo di Hellas-Fiorentina finisce 0-0.

SECONDO TEMPO- A muovere il primo pallone è il Verona di Zanetti. Al 48’ colpo di testa di Niasse sulla ripartenza dell’Hellas. I padroni di casa in questo secondo tempo si stanno rendendo maggiormente pericolosi, viola in difficoltà. Al 51’ Folorunsho si becca il giallo. Al 56’ occasione per la Fiorentina con Livramento. Al 64’ ottima chiusura di Ranieri su Sarr. Al 66’ Kean esce in barella dopo il colpo al volto. Doppio cambio in casa viola, fuori Kean e Mandragora, dentro Richardson e Fagioli. Al 69’ Dawidowicz raccoglie il cross, spedisce la palla sul secondo palo, palla di poco fuori dal palo. Al 70’ ammonito Richardson. Al 72’ fuori Folorunsho e Ranieri, dentro Ndour e Marì, al debutto in maglia viola. All’82’ Comuzzo chiude e salva la Fiorentina. All’84’ fuori Zaniolo, al suo posto Caprini. All’88’ giallo per Oyegoke. Al 94’ cross sbilenco di Fagioli. Al 95' Bernede dribbla Comuzzo e firma l'1-0 per l'Hellas Verona.