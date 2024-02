Fiorentina Primavera raggiunta sul pareggio dal Verona all’ultimo minuto dopo un finale convulso

La Primavera di mister Galloppa viene raggiunta in mischia nel finale dal Verona e non porta a casa una vittoria che sembrava certa. I viola erano andati in vantaggio con Harder dopo un rigore fallito da Sene ipnotizzato da Toniolo, sul susseguirsi dell’azione Braschi riprende la respinta e serve all’attaccante viola il gol del vantaggio. Segno che la maledizione dei rigori continua anche a livello giovanile e che i minuti finali sembrano maledetti alle squadre viola, infatti è lì che Dentale pareggia, forse anche con un fallo in attacco. Il finale è amaro con tante polemiche ed espulsioni: per i viola Rubino, Denes e Padilla oltre al vice di Galloppa Antonelli. Un finale sfortunato che lascia i viola con un solo punto e con tante assenze per il prossimo turno.

lo riporta mondoprimavera