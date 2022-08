Di Marzio conferma: “La Fiorentina ha avviati i contatti per Barak: chiesto il prestito all’Hellas”

La Fiorentina è alla ricerca di una mezzala di qualità da regalare a mister Italiano. Un nome che circola da diversi giorni in orbita viola (Alfredo Pedullà lo aveva anticipato il 16 agosto e ne ha parlato anche in live su su Passione Fiorentina). Questa sera è arrivata la conferma anche di Di Marzio. Stando quanto riportato dal volto del calciomercato di Sky, il club viola avrebbe avviato i contatti con l’Hellas Verona per arrivare al centrocampista. Negli ultimi giorni c’è stato un primo contatto diretto fra le due società, con la Fiorentina che ha messo sul piatto la formula del prestito: un primo approccio per un nome importante, capace di inserimenti, gol e assist.