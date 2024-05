Cade la Fiorentina contro il Verona, finisce 2-1 per gli scaligeri. Sorride Castrovilli che torna al gol

All’11’ Nzola scappa ma in posizione di fuorigioco, si presenta davanti a Montipò che gli chiude la porta colpendo la palla con una gamba. Al 12’ ingenuità della difesa della Fiorentina, Ranieri e Christensen pasticciano. Il portiere prende Noslin, calcio di rigore per il Verona. Dal dischetto Lazovic firma l’1-0. Al 15’ Verona vicina al 2-0, Lazovic crossa dentro per Bonazzoli che si lancia ma non trova la porta. Al 16’ buona trama di gioco della Fiorentina ma Magnani salva il Verona immolandosi mentre il pallone stava arrivando al centro a Barak. Al 18’ Faraoni crossa dentro per Barak che trova l’incornata ma Montipò spedisce in angolo. Al 23’ altra occasione per la Fiorentina ma Milenkovic e Barak si ostacolano per colpire di testa. Al 27’ Lazovic sfida Parisi e poi va alla conclusione debole. Al 29’ Castrovilli calcia, sfortunato, colpisce il palo. Al 31’ ottima giocata di Nzola, Ikoné solo davanti al portiere va a calciare ma Montipò chiude e salva il Verona. Al 37’ palla dentro per Bonazzoli che va alla conclusione, chiude Christensen. Al 42’ Nzola allarga bene per Castrovilli che con il sinistro fulmina Montipò e fa 1-1 al Bentegodi. Al 46’ punizione da buona posizione battuta male però da Barak che colpisce la barriera.

Al 59’ il Verona rimette la testa avanti, Noslin calcia in modo violento e batte Christensen. Portiere viola non impeccabile. Nell’azione però Lazovic aveva colpito il pallone con il braccio. Nel mezzo tanta confusione e poche azioni salienti. Al 74’ murata la conclusione dalla distanza di Bonaventura. All’81’ occasione per la Fiorentina, pericoloso Barak chiuso però in angolo. All’83’ Nzola calcia bene ma non si piega a sufficienza e dunque non trova la porta.