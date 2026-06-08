Dall'Argentina riportano: "L'Independiente sonda Valentini per la difesa, il giocatore sarà valutato"

Il centrale argentino potrebbe ripartire per tornare in patria

Il calciomercato della Fiorentina comincia a muoversi attorno ai calciatori rientrati dai rispettivi prestiti, e uno dei profili più chiacchierati del momento è sicuramente quello di Nicolas Valentini. Il difensore centrale classe 2001 è finito prepotentemente al centro dei rumors di mercato in Sudamerica. Secondo quanto riportato dal portale argentino delacunaalinfierno.com, l’Independiente avrebbe infatti effettuato un sondaggio esplorativo approfondito per tastare il terreno con l'entourage del giocatore e con il club viola, manifestando l'intenzione di riportarlo in patria per rinforzare il proprio reparto arretrato.

L'ex difensore del Boca Juniors è reduce da un'annata intensa ma sfortunata con la maglia dell’Hellas Verona, club a cui era stato girato in prestito proprio per ambientarsi e accumulare il giusto minutaggio nel calcio italiano. In Veneto, Valentini ha trovato una buona continuità di rendimento collezionando un totale di 22 presenze, un bottino personale calcisticamente formativo che però non è bastato a salvare la squadra gialloblù, la cui stagione è culminata con una dolorosa retrocessione.

Nonostante il forte richiamo del campionato argentino e il blasone di un club storico come l'Independiente, la volontà del difensore è però già impressa in modo molto netto. Valentini non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro nella propria carriera tornando a giocare in patria. Il suo obiettivo primario e assoluto resta quello di rimanere in Europa per continuare a misurarsi con i principali palcoscenici del calcio continentale, una decisione che di fatto gela sul nascere le speranze del club di Avellaneda e rimanda ogni discorso sul suo futuro ai prossimi summit tra la dirigenza della Fiorentina e gli agenti del calciatore.