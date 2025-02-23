Zanetti: "Con la Fiorentina nostra miglior prestazione stagionale, fatto un'impresa"

Zanetti esulta per la vittoria, risultato meritato dopo una partita dove i suoi hanno messo in campo tutto quel che è mancato ai viola

Il tecnico dell'Hellas Verona Paolo Zanetti ha rilasciato queste dichiarazioni nella sala stampa del Bentegodi:

"La corsa al gol vittoria è stata gioia pura. Sono contento per i ragazzi, era una partita che dovevamo portare a tutti i costi a casa, in una serie di partite molto difficili incastrarci una vittoria era di grande importanza. Oggi abbiamo fatto probabilmente la miglior partita dell'anno, considerando anche il livello dell'avversario, al quale abbiamo concesso pochissimo. Non abbiamo mai smesso di attaccare, ci è mancata la zampata che però è arrivata all'ultimo".

"Oggi c'era una cosa ancora più importante dei tre punti, ed era trovare la magia del nostro stadio, ritrovare il sostegno della nostra gente. È in casa che dobbiamo costruire la salvezza, abbiamo bisogno della spinta totale dei tifosi. Dipende da noi. Oggi se avessimo pareggiato sarebbe cambiato poco nel giudizio della squadra. Per noi salvarci sarebbe un'impresa. Dobbiamo rimanere sul pezzo, lavorare e cresce in consapevolezza. Voglio sottolineare l'ottima partita di Faraoni, si merita questi complimenti, come si li meritano Suslov, Duda, Valentini e tutta la squadra. Ma oggi tutti i giocatori hanno dato il 100%, anche se forse si poteva fare qualcosa meglio in fase realizzativa"

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