Tuttosport scrive: “La Fiorentina è su Tchatchoua del Verona, c’è la concorrenza di Torino e Inter”

Il Torino da tempo sta seguendo con grande interesse Jackson Tchatchoua, terzino di proprietà del Verona il cui nome era finito nel taccuino di Vagnati un paio di anni fa, quando ancora giocava in Belgio nel Charleroi. Il Torino era stato vicino a prenderlo, ma alla fine non se ne fece nulla. Il camerunese era così andato al Verona dove ha potuto lavorare proprio con Baroni, che ora sarebbe ben felice di poterlo accogliere in granata. I discorsi tra le varie parti sono già stati intavolati, ma per arrivare a un accordo serviranno nuovi colloqui. La strada che porta a Tchatchoua non è comunque in discesa, tutt’altro, anche perché le buone prestazioni fornite con la maglia dell’Hellas dall’esterno hanno fatto sì che anche altre società iniziassero a seguirlo: tra queste c’è l’Inter, che cerca una riserva di Dumfries, ma c’è soprattutto la Fiorentina. Due club che offrirebbero inoltre al calciatore la possibilità di scendere in campo anche a livello internazionale (in Champions i nerazzurri, in Conference League i viola), oltre che in Serie A. Ad accomunare Torino, Inter e Fiorentina è anche il fatto che, prima di provare a portare l’affondo decisivo per l’acquisto del terzino, tutte e tre le società dovranno effetuare delle cessioni in quella zona del campo. In attesa di capire gli sviluppi della vicenda, quel che è certo è che Vagnati stavolta non vorrà sbagliare l’acquisto del terzino destro. Lo scrive Tuttosport nell’edizione odierna