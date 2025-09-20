Serie A, Un grande Hellas blocca la Juventus: finisce 1-1 al Bentegodi con le reti di Conceicao e Orban e brivido finale

Finisce in parità il match del Bentegodi valido per la quarta giornata di Serie A tra Hellas Verona e Juventus

È finita la sfida dello stadio Bentegodi fra l'Hellas Verona e la Juventus.

I gialloblu di Paolo Zanetti hanno incartato la partita contro i bianconeri strappando un punto pesante, al termine di una gara combattuta, che i bianconeri non solo non hanno saputo gestire dopo il vantaggio, ma che hanno ripetutamente rischiato di gettare al vento, visto il gol annullato a Serdar e le occasioni create ancora da Orban.

È finita la sfida dello stadio Bentegodi fra l'Hellas Verona e la Juventus. I gialloblu di Paolo Zanetti hanno incartato la partita contro i bianconeri strappando un punto pesante, al termine di una gara combattuta, che i bianconeri non solo non hanno saputo gestire dopo il vantaggio, ma che hanno ripetutamente rischiato di gettare al vento, visto il gol annullato a Serdar e le occasioni create ancora da Orban.

Pasticcio Gatti. Poi Conceicao la sblocca:

Tudor punta su Yildiz e Conceicao dietro a Vlahovic. Orban ha subito la palla dell'1-0: all'11' pasticcio di Gatti, salvato dall'uscita di Di Gregorio sul nigeriano. Dopo una fase combattuta e con poche occasioni, al 19' si sblocca la sfida: grande spunto da parte di Conceicao che parte da destra, vince il rimpallo con Bernede, supera anche Serdar e di sinistro dal limite insacca all'angolino.

Mano di Joao Mario, Orban fa 1-1 da rigore.

Il Verona reagisce al gol subito aumentando la produzione offensiva. Serdar ci prova al volo al 29', ma viene murato da Kelly. Al 44' calcio di rigore per il Verona. Rimessa di Bradaric dalla sinistra, fallo di mano di Joao Mario che salta con un braccio largo. Rapuano chiamato al VAR, assegna il penalty. Disputa fra Orban e Giovane per chi deve batterlo, alla fine il brasiliano contrariato cede il pallone al nigeriano. Orban batte e supera Di Gregorio, che pure aveva intuito.

Tudor inserisce Koopmeiners per Locatelli. La prima azione del secondo tempo è di marca bianconera: Vlahovic va via a Nunez, sinistro respinto sul primo palo da Montipò. Il Verona in contropiede punge: al 54' Orban parte in solitaria in azione di 3 contro 3 e conclude dai 20 metri: Di Gegorio salva in corner. Adzic e Openda rilevano Thuram e Vlahovic.

La Juventus fa circolare la sfera, ma è ancora Orban a bussare al 65' con una botta che finisce di poco alta. Serdar fa esplodere il Bentegodi al 69', ma era partito in fuorigioco sulla sponda di Unai Nunez. Orban è scatenato: al 73' va via a Kalulu e conclude a giro, palla a fil di palo. David ha un paio di palloni per colpire, ma non li sfrutta. La Juve gira e rigira, ma non trova veri varchi. Finisce così: punto d'oro per il Verona

Fonte: TWM