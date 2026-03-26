26 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:42

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Verona-Fiorentina: niente settore ospiti per i tifosi viola al Bentegodi, accesso solo ai non residenti

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Verona-Fiorentina: niente settore ospiti per i tifosi viola al Bentegodi, accesso solo ai non residenti

Redazione

26 Marzo · 19:21

Aggiornamento: 26 Marzo 2026 · 19:21

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L'Hellas Verona ha reso noto le informazioni sui biglietti per i tifosi viola in vista della prossima sfida casalinga contro la Fiorentina.

A differenza della trasferta a Cremona, quando la questura aveva dato l’ok per aprire il settore ospiti, questo non accadrà a Verona, per la 31° giornata di Campionato, nonostante il gemellaggio delle due tifoserie.

Ecco il messaggio del Verona attraverso i suoi canali ufficiali: “Il Settore Ospiti non sarà in vendita secondo quanto deciso dal Ministero dell’Interno con Decreto del 20 gennaio scorso dove si dispone la chiusura del settore ospiti per i tifosi della Fiorentina per gli incontri in trasferta nonché il divieto di venditi dei biglietti a tutti i residenti nella Provincia di Firenze”.

I tifosi residenti fuori dalla Provincia di Firenze potranno acquisire il biglietto in tutti gli altri settori.

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