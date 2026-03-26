Verona-Fiorentina: niente settore ospiti per i tifosi viola al Bentegodi, accesso solo ai non residenti

A differenza della trasferta a Cremona, quando la questura aveva dato l’ok per aprire il settore ospiti, questo non accadrà a Verona, per la 31° giornata di Campionato, nonostante il gemellaggio delle due tifoserie.
Ecco il messaggio del Verona attraverso i suoi canali ufficiali: “Il Settore Ospiti non sarà in vendita secondo quanto deciso dal Ministero dell’Interno con Decreto del 20 gennaio scorso dove si dispone la chiusura del settore ospiti per i tifosi della Fiorentina per gli incontri in trasferta nonché il divieto di venditi dei biglietti a tutti i residenti nella Provincia di Firenze”.
I tifosi residenti fuori dalla Provincia di Firenze potranno acquisire il biglietto in tutti gli altri settori.