Moreno: "Lo scorso anno? Forse non piacevo a Palladino. Ero stato chiamato per fare la difesa a 3"

In un intervista a Superdeportes.es il difensore centrale di proprietà della Fiorentina Matias Moreno ha parlato della passata stagione, queste le sue parole:Cosa è successo che ha fatto sì che la tua...

In un intervista a Superdeportes.es il difensore centrale di proprietà della Fiorentina Matias Moreno ha parlato della passata stagione, queste le sue parole:

Cosa è successo che ha fatto sì che la tua avventura alla Fiorentina non andasse come ti aspettavi?

"Non lo so, sinceramente. Per trarre queste conclusioni, bisogna sedersi e analizzare la situazione con calma. All'inizio, la lingua e lo stile di vita erano un po' difficili."

Un cambiamento nel sistema potrebbe aver condizionato la tua mancanza di opportunità?

"Sono arrivato alla Fiorentina negli ultimi giorni del mercato, proprio a campionato iniziato, e non capivo cosa mi stesse dicendo lo staff tecnico o come fosse il calcio in Italia. Mi avevano chiamato per essere il centrale destro in uno schieramento a cinque, e poco dopo lo hanno cambiato in uno a quattro con sei centrali. Quindi, eravamo in sei a contenderci due posti. È stato un anno negativo per me personalmente. Ho realizzato il mio sogno di giocare in Europa, ma penso sempre a migliorare e a dimostrare il mio gioco. Per me, ma poi mi sono adattato e ho giocato bene. A volte non dipende da te. Forse all'allenatore non piacevo affatto. Italia e Spagna sono un trampolino di lancio per i talenti dei calciatori argentini."

A 22 anni, hai già giocato in entrambi i campionati.

"Il campionato italiano è noto per avere buoni difensori e per essere una fucina di difensori centrali, ma la Fiorentina mi piaceva per via degli argentini che ci giocavano e facevano la storia. Tuttavia, quando abbiamo deciso di andare in prestito, ho assicurato al mio agente che volevo andare in Spagna perché sentivo che si adattava meglio al mio gioco. Ora posso dire di aver avuto ragione."