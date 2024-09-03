Oggi la Fiorentina presenta Adli, domani tocca a Cataldi mentre Moreno verrà presentato giovedì

La Fiorentina inizia a presentare gli ultimi arrivati al Viola Park, il primo che verrà presentato è Yacine Adli il calciatore arrivato dal Milan e già autore in un assist contro il Monza verrà presen...

La Fiorentina inizia a presentare gli ultimi arrivati al Viola Park, il primo che verrà presentato è Yacine Adli il calciatore arrivato dal Milan e già autore in un assist contro il Monza verrà presentato oggi alle 16:00 al Viola Park. Mentre domani alle 14 verrà presentato Danilo Cataldi anche lui arrivato da pochissimo ma già titolare contro il Monza e infine giovedì tocca al difensore Argentino Moreno. Non ancora comunicate le date di presentazione di Gosens e Bove anche se per quest'ultimo probabilmente si andrà a metà della prossima settimana considerando che è impegnato con la nazionale U21

COMUZZO RINNOVA

https://www.labaroviola.com/di-marzio-la-fiorentina-ha-raggiunto-laccordo-per-il-rinnovo-di-contratto-di-comuzzo/266803/