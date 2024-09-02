Di Marzio: "La Fiorentina ha raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto di Comuzzo"
La Fiorentina blinda uno dei suoi giovani più promettenti. Il centrale friulano rinnova il contratto sino al 2028
Pietro Comuzzo e la Fiorentina avanti insieme. Il giovane difensore rinnoverà il suo contratto con la viola fino al 2028. Accordo raggiunto, si attende solo l'ufficialità.
La Fiorentina blinda dunque uno dei suoi giovani più promettenti. Dopo aver esordito nella scorsa stagione, il classe 2005 si sta ritagliando più spazio sotto la guida di Palladino. Per lui tre gare da titolare su tre in questo avvio di Serie A. LA NOSTRA INTERVISTA A COMUZZO
Lo riporta gianlucadimarzio.com
Caressa: “La Fiorentina ha buchi difensivi preoccupanti. Djuric usa il piede per allacciarsi le scarpe di solito”
https://www.labaroviola.com/caressa-la-fiorentina-ha-buchi-difensivi-preoccupanti-djuric-usa-il-piede-per-allacciarsi-le-scarpe-di-solito/266800/