Fiorentina, continua la rivoluzione. Con Gud e Moreno sale a 59 calciatori schierati dal 2022-23

Continua la rivoluzione in casa Fiorentina, nessuna stabilità, continuano ad essere schierati nuovi giocatori

Dalla stagione 2022-23, la Fiorentina ha schierato ben 57 giocatori, un numero elevato rispetto a squadre simili come Roma (52), Atalanta (51) e Lazio (36). Questo turnover è dovuto ai numerosi impegni della squadra, tra campionato, coppe europee e nazionali. La squadra ha partecipato a 124 partite, con risultati altalenanti, come tre finali perse e piazzamenti medi in campionato.

Nel periodo, sono stati utilizzati molti portieri (7) e pochi difensori centrali (8), e solo 6 giocatori provenienti dalla Primavera hanno avuto spazio in prima squadra. Tra i giocatori chiave, il capitano Biraghi ha collezionato 105 presenze, seguito da Terracciano e Quarta. D'altra parte, ci sono stati casi come Distefano e Kokorin, che hanno giocato pochissimi minuti.

Con l'imminente esordio di nuovi acquisti come Gudmundsson e Moreno, il numero di giocatori impiegati salirà a 59. La costante rivoluzione della rosa, iniziata già nelle stagioni precedenti, prosegue anche sotto la guida di Palladino, che ha già utilizzato 25 giocatori in 6 partite. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/delio-rossi-palladino-ha-giocato-con-la-fiorentina-incompleta-bisogna-aspettare-10-partite-per-giudicare/268936/