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Repubblica svela: “Moreno in vantaggio su Pongracic per una maglia dal 1’ nel 3-5-2 di Palladino”

La Fiorentina oggi dovrebbe ripartire dallo stesso modulo utilizzato con il Lecce

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 marzo 2025 08:19
Repubblica svela: “Moreno in vantaggio su Pongracic per una maglia dal 1’ nel 3-5-2 di Palladino” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina oggi dovrebbe ripartire dal 3-5-2, Palladino dunque dovrebbe optare per la difesa a tre ed il vero ballottaggio è tra Moreno e Pongracic. L'argentino sembra in vantaggio per una maglia dal 1' al posto del croato. L'ex Belgrano, dunque, giocherà la sua sesta gara in Conference League, la quarta da titolare dopo le ultime due apparizioni da subentrato. Lo scrive Repubblica.

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