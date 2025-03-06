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Sky Sport rivela: "Pongracic out perché ha rimediato una botta al gluteo, al suo posto c'è Moreno"

Secondo quanto riportato da Sky Sport Marin Pongracic non giocherà Panathinaikos-Fiorentina di Conference League perché ha rimediato una botta al Gluteo, da capire le sue condizioni e se sarà recupera...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 marzo 2025 18:44
Sky Sport rivela: "Pongracic out perché ha rimediato una botta al gluteo, al suo posto c'è Moreno" -
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Secondo quanto riportato da Sky Sport Marin Pongracic non giocherà Panathinaikos-Fiorentina di Conference League perché ha rimediato una botta al Gluteo, da capire le sue condizioni e se sarà recuperato per la sfida di Domenica contro il Napoli di Antonio Conte. Al suo posto infatti contro il Panathinaikos scenderà in campo Moreno nel 3-5-2 disegnato da Palladino con Comuzzo, Ranieri e Moreno dunque, al posto di Pongracic, davanti a Terracciano, Gosens e Dodò a tutta fascia, Fagioli davanti alla difesa con Mandragora e Richardson mezzali. Davanti agirà la coppia formata da Beltran e kean. Palladino quindi ha confermato il 3-5-2 visto contro il Lecce.

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