Sky Sport rivela: "Pongracic out perché ha rimediato una botta al gluteo, al suo posto c'è Moreno"

Secondo quanto riportato da Sky Sport Marin Pongracic non giocherà Panathinaikos-Fiorentina di Conference League perché ha rimediato una botta al Gluteo, da capire le sue condizioni e se sarà recupera...

Secondo quanto riportato da Sky Sport Marin Pongracic non giocherà Panathinaikos-Fiorentina di Conference League perché ha rimediato una botta al Gluteo, da capire le sue condizioni e se sarà recuperato per la sfida di Domenica contro il Napoli di Antonio Conte. Al suo posto infatti contro il Panathinaikos scenderà in campo Moreno nel 3-5-2 disegnato da Palladino con Comuzzo, Ranieri e Moreno dunque, al posto di Pongracic, davanti a Terracciano, Gosens e Dodò a tutta fascia, Fagioli davanti alla difesa con Mandragora e Richardson mezzali. Davanti agirà la coppia formata da Beltran e kean. Palladino quindi ha confermato il 3-5-2 visto contro il Lecce.