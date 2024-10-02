Corriere Fiorentino: “Moreno spera nel debutto, Kayode e Parisi puntano al riscatto”

Complice il livello modesto degli avversari, i campioni di Galles poco abituati ai palcoscenici europei, domani sera al Franchi si prevede il ritorno in campo di Kayode e Parisi come titolari, mentre...

Complice il livello modesto degli avversari, i campioni di Galles poco abituati ai palcoscenici europei, domani sera al Franchi si prevede il ritorno in campo di Kayode e Parisi come titolari, mentre Terracciano sostituirà De Gea in porta per un turno di riposo. Al centro della difesa, accanto a Pongracic (tornato in gruppo), l'argentino Moreno spera di fare il suo esordio in maglia viola, non avendo ancora giocato. Il recupero di Pongracic è cruciale, dato che Ranieri, Comuzzo e Quarta sono squalificati in Europa.

Per Kayode e Parisi, invece, sarà l'occasione per riscattarsi: il primo è stato messo da parte dopo qualche errore nelle prime partite, mentre Parisi è rimasto chiuso da Biraghi e Gosens sulla fascia sinistra. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-beltran-e-kayode-ora-o-mai-piu-rilancio-o-cessione-gia-a-gennaio/270485/