Di Marzio conferma: "Moreno si unirà alla squadra di Palladino, per lui la Fiorentina pagherà 5 milioni"

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, tramite il proprio sito ha confermato l'acquisto di Matias Moreno da parte della Fiorentina, queste le sue parole: "La Fiorentina ha anche raggiunto l'acc...

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, tramite il proprio sito ha confermato l'acquisto di Matias Moreno da parte della Fiorentina, queste le sue parole: "La Fiorentina ha anche raggiunto l'accordo per Matias Moreno del Belgrano. Il difensore argentino si unirà sin da subito alla squadra allenata da Raffaele Palladino, e per lui la viola pagherà 5 milioni di euro."

FIORENTINA VICINA A MORENO

https://www.labaroviola.com/pedulla-moreno-vicino-alla-fiorentina-per-5-milioni-piu-bonus-o-percentuale-futura-rivendita/265713/