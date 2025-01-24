Gazzetta: “Moreno e quella deroga difficile. Può diventare il vice Dodò nella Fiorentina”

Moreno è pronto a sostituire Kayode

La Fiorentina può contare sulla coppia di centrali Comuzzo-Ranieri, nonostante una recente flessione, oltre a Nicolas Valentini, Mati Moreno e Marin Pongracic. Quest'ultimo, inizialmente previsto come titolare, ha giocato solo 101 minuti in stagione e interessa al Napoli, ma la Fiorentina al momento oppone resistenza e il suo futuro resta incerto fino al 3 febbraio.

Moreno, invece, potrebbe essere schierato a destra al posto di Kayode, ceduto al Brentford, e piace a Palladino, soprattutto in una difesa a tre. Tuttavia, un suo trasferimento è complicato: avendo già giocato con il Belgrano ad agosto, un nuovo passaggio in Europa richiederebbe una deroga Fifa, difficile da ottenere (probabilità negativa all'80%). Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/cataldi-in-gruppo-da-un-paio-di-giorni-ci-prova-per-la-lazio-pongracic-dal-1-palladino-ha-dei-dubbi/286030/