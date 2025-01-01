TMW: "Pablo Marì la prima scelta di Palladino per la difesa della Fiorentina, Moreno possibile contropartita"

Palladino vorrebbe Pablo Marì come rinforzo al posto di Martinez Quarta, Moreno possibile contropartita per sbloccare la trattativa col Monza

Raffaele Palladino pensa a Pablo Mari per rinforzare la sua retroguardia. Dopo aver fatto le fortune dell'allenatore campano in quel di Monza, ora il centrale spagnolo è idea forte dell'allenatore viola che nei prossimi giorni dovrebbe perdere Lucas Martinez Quarta, difensore che ha ricevuto un'offerta importante dal River Plate e sta spingendo per tornare in patria.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di 'TMW', l'ex Arsenal è oggi la prima scelta di Palladino che pensa a una Fiorentina con due coppie per la seconda parte di stagione: Pongracic e Comuzzo sul centro-destra, Ranieri e Pablo Marì sul centro-sinistra. C'è però da trattare con Adriano Galliani: vero infatti che il difensore 31enne è in scadenza di contratto, ma il Monza ultimo in classifica non è intenzionato a mollare facilmente un giocatore che oggi è una delle poche certezze a disposizione del nuovo allenatore Bocchetti.

La trattativa potrebbe sbloccarsi con una contropartita: magari Moreno, difensore arrivato in estate dal Belgrano. La trattativa è ancora da impostare, difficilmente verrà chiusa prima dello scontro diretto tra le due squadre che andrà in scena il 13 gennaio. Ma ci sono due certezze: la volontà di Pablo Marì di favorire questa operazione se i due club giungeranno a un accordo e la richiesta di Palladino che al posto di Martinez Quarta vuole un centrale di sicuro affidamento. Identikit che porta direttamente allo spagnolo.

VALENTINI AL VIOLA PARK

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