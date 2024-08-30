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Ufficiale: Matías Moreno è un nuovo calciatore della Fiorentina. Arriva a titolo definitivo

Matías Moreno è un nuovo calciatore della Fiorentina. Di seguito la nota: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matias Aug...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2024 16:00
Ufficiale: Matías Moreno è un nuovo calciatore della Fiorentina. Arriva a titolo definitivo -
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Matías Moreno è un nuovo calciatore della Fiorentina. Di seguito la nota: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matias Augustin Moreno dal Club Atletico Belgrano.

Moreno, nato il 24 settembre 2003, a La Docta (Argentina), dopo essere cresciuto nel settore giovanile della squadra di Cordoba, ha esordito in Prima Squadra disputando, già, 35 partite con la maglia del Belgrano".

Foto: Instagram Fiorentina

DI MARZIO RIVELA: “BARAK POTREBBE LASCIARE LA FIORENTINA, C’È L’INSERIMENTO DEL CAGLIARI”

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