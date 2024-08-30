Ufficiale: Matías Moreno è un nuovo calciatore della Fiorentina. Arriva a titolo definitivo
Matías Moreno è un nuovo calciatore della Fiorentina. Di seguito la nota: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matias Aug...
Matías Moreno è un nuovo calciatore della Fiorentina. Di seguito la nota: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matias Augustin Moreno dal Club Atletico Belgrano.
Moreno, nato il 24 settembre 2003, a La Docta (Argentina), dopo essere cresciuto nel settore giovanile della squadra di Cordoba, ha esordito in Prima Squadra disputando, già, 35 partite con la maglia del Belgrano".
Foto: Instagram Fiorentina
DI MARZIO RIVELA: “BARAK POTREBBE LASCIARE LA FIORENTINA, C’È L’INSERIMENTO DEL CAGLIARI”
https://www.labaroviola.com/di-marzio-rivela-barak-potrebbe-lasciare-la-fiorentina-ce-linserimento-del-cagliari/266305/