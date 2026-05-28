Dalla Spagna: Moreno apre alla permanenza al Levante, il diritto di riscatto è fissato a 15 milioni

Su di lui anche altri club spagnoli e inglesi

Secondo il portale El Chiringuito, dopo la salvezza ottenuta all’ultima giornata, Matias Moreno vedrebbe di buon occhio proseguire la sua carriera nel Levante. Il difensore di proprietà della Fiorentina era stato ceduto in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni la scorsa estate. Per l’argentino classe 2003 si sono registrati anche sondaggi da parte di club inglesi e spagnoli.