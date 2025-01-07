Corriere Fiorentino: “Pablo Marì in stand-by. Indennizzo e inserimento di Moreno? Il Monza ha dubbi”

La Fiorentina si concentra sulla difesa

Parallelamente, la Fiorentina si concentra sulla difesa dopo il ritorno di Palladino al modulo con tre difensori e l'addio di Martínez Quarta, che ha salutato club e tifosi con un messaggio emozionante sui social.

Pablo Mari è in una condizione identica a quella di Folorunsho con il non trascurabile dettaglio che il contratto con il Monza scadrà a giugno. Tra un eventuale indennizzo e l'inserimento di Moreno ballano tutti i dubbi dei brianzoli, ostacolo principale a una chiusura sospesa anche per via della sfida di lunedì. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-parisi-verra-ceduto-ce-il-milan-kayode-vuole-piu-minutaggio-occhio-alla-roma/283680/