Nazione: “Con questa difesa a tre Comuzzo e Moreno sono più utili di Biraghi”

La fragilità difensiva della Fiorentina è il tema centrale della settimana,

La fragilità difensiva della Fiorentina è il tema centrale della settimana, evidenziata dalla prestazione deludente contro l'Atalanta, che ha messo a nudo la mancanza di equilibrio e di automatismi nella difesa. Nonostante il lavoro durante la sosta, il terzetto difensivo ha faticato a marcare, con De Gea che preferisce restare tra i pali piuttosto che uscire, aggravando il problema. In sei partite ufficiali, la Fiorentina ha subito 10 gol, con una media preoccupante di quasi due gol a partita.

Il modulo di difesa a tre è stato messo in discussione, ma il vero problema risiede nella mancanza di protezione da parte del centrocampo e nell'incapacità di contrastare gli attaccanti avversari. Palladino dovrà ora rivedere l'assetto tattico e adattarsi alle caratteristiche dei giocatori, con Pongracic chiamato a migliorare le sue prestazioni e altri difensori, come Comuzzo e Moreno, che potrebbero rivelarsi più efficaci rispetto a Biraghi, apparso fuori ruolo. Lo riporta La Nazione.