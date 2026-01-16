Moreno: “Il passaggio dalla Fiorentina al Levante è stato l’ideale: la squadra è una grande famiglia”

Il difensore argentino della Fiorentina Matías Moreno, classe 2003, attualmente in prestito al Levante in Spagna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del club valenciano contro il Real Madrid, ripercorrendo anche la scelta di trasferirsi in estate.

Felice del prestito al Levante

“Il passaggio dalla Fiorentina al Levante è stato perfetto per me. Qui sento la fiducia della società e del gruppo, e questo mi permette di esprimermi al meglio. Finora la stagione sta andando bene, sia a livello personale sia di squadra, e voglio continuare a migliorare. La squadra è come una grande famiglia, e dove ricevo affetto rispondo sempre con grande impegno. Sto davvero godendomi questo momento”.

La sfida contro il Real Madrid

“Affrontiamo una delle squadre più forti al mondo. Stanno vivendo un periodo particolare, ma conosciamo la qualità dei loro giocatori e il valore della squadra. Sarà una partita difficile, ma daremo tutto per ottenere il miglior risultato possibile”.