Gazzetta dello Sport, Fiorentina su Pablo Mari. Concorrenza di Hellas Verona e Napoli

La Fiorentina mette gli occhi su Pablo Mari. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore ex Udinese di proprietà dell’Arsenal, sarebbe un obiettivo concreto per l’Hellas Verona. Infatti, il ds Marroccu vorrebbe regalare a mister Cioffi il difensore che ha già allenato durante la sua esperienza sulla panchina del club friulano. Ma l’agente del calciatore, dopo il ritorno a Londra e il buon finale di stagione di Mari, sta trattando anche con i viola ed il Napoli per concretizzare la permanenza in Italia del suo assistito.