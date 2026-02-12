Clamoroso Pablo Marì: dopo sole 6 partite Inzaghi lo esclude dalla lista per il campionato arabo

Pablo Marì è stato escluso dalla lista dell’Al Hilal presentata in via definitiva da Simone Inzaghi. Il giocatore non potrà essere schierato da qui fino al termine della Saudi pro League.
L’ex difensore viola ha giocato all’Al Hilal 6 partite complessive dal suo arrivo, 5 in Saudi pro League e 1 in Champions asiatica, collezionando 2 cartellini gialli.
Ma La sua non è l’unica esclusione, visto che tra i giocatori convocabili per il torneo non rientra nemmeno Darwin Nunez, l’attaccante era stato acquistato in estate per 53 milioni dal Liverpool.
All’interno di tale lista potevano rientrare un massimo di otto giocatori stranieri, da qui la decisione di escludere proprio il nuovo arrivato Pablo Marì, potrà giocare solo la Champions Asiatica.