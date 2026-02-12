12 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:03

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Clamoroso Pablo Marì: dopo sole 6 partite Inzaghi lo esclude dalla lista per il campionato arabo

Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Clamoroso Pablo Marì: dopo sole 6 partite Inzaghi lo esclude dalla lista per il campionato arabo

Redazione

12 Febbraio · 16:42

Aggiornamento: 12 Febbraio 2026 · 16:42

TAG:

Pablo Mari

Condividi:

di

Pablo Marì è stato escluso dalla lista dell’Al Hilal presentata in via definitiva da Simone Inzaghi. Il giocatore non potrà essere schierato da qui fino al termine della Saudi pro League.

L’ex difensore viola ha giocato all’Al Hilal 6 partite complessive dal suo arrivo, 5 in Saudi pro League e 1 in Champions asiatica, collezionando 2 cartellini gialli.

Ma La sua non è l’unica esclusione, visto che tra i giocatori convocabili per il torneo non rientra nemmeno Darwin Nunez, l’attaccante era stato acquistato in estate per 53 milioni dal Liverpool.

All’interno di tale lista potevano rientrare un massimo di otto giocatori stranieri, da qui la decisione di escludere proprio il nuovo arrivato Pablo Marì, potrà giocare solo la Champions Asiatica.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio