Palladino ha diramato la lista dei convocati per il Como: prima volta per Mari

Il tecnico viola ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Como nell'anticipo delle 12:30

La Fiorentina ha diramato la lista di convocati per la sfida di domenica alle 12:30 contro il Como di Fabregas. Confermata, come detto dal tecnico viola in conferenza stampa, l'assenza di Aldi che è infortunato a causa di un problema alla caviglia e la squalifica di Kean. Per la prima volta convocato da Palladino il nuovo acquisto di gennaio Pablo Mari, proveniente dal Monza. Per il resto tutti confermati i convocati di Palladino con la presenza anche del giovane Caprini, come ulteriore alternativa nel parco offensivo a disposizione.