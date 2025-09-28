Pablo Mari: "Questa è stata una settimana di grandi allenamenti, infatti si è visto qualcosa in più"

Pablo Mari ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Pisa, queste le parole del difensore della Fiorentina:"Abbiamo tanta voglia di regalare una gioia ai nostri tifosi, è stata una gr...

Pablo Mari ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Pisa, queste le parole del difensore della Fiorentina:

"Abbiamo tanta voglia di regalare una gioia ai nostri tifosi, è stata una grande settimana di allenamenti e oggi si è visto qualcosa in più, non può bastare a lavoreremo per fare meglio. Io le cose le vedo, le difficoltà ci sono, ma siamo in tanti, è un gioco di squadra. Quello che non riusciamo a fare in partita dovete chiederlo al mister, lavoreremo di più e adesso vogliamo vincere le due partite che rimangono.

Ci manca la fiducia per uscire bene della partita, ci sono degli episodi che oggi abbiamo controllato nella gara, tranne la traversa e il gol annullato, dobbiamo trovare la strada che ci manca. In campo non ho percepito tutti questi pericoli da parte del Pisa, io da dentro la partita sentivo la fiducia di poterla vincere. Poi la rivedremo in settimana e faremo meglio"